Как протестующие с Евромайдана ходили на Банковую: опубликованы фото и видео

Во вторник, 3 декабря, после того, как Верховная Рада не отправила в отставку Кабмин Николая Азарова, оппозиция пришла протестовать под здание Администрации Президента на Банковую. Оппоненты власти требуют от Виктора Януковича отправить правительство в отставку.

Как сообщает "ЛигаБизнесИнформ", митингующих было около 10 тысяч. Они заблокировали подходы к зданию АП со стороны улиц Институтской, Шелковичной и Лютеранской, а перед ними было выстроено шесть шеренг бойцов внутренних войск.

Самого Януковича в здании не было - он сейчас находится в Китае с государственным визитом.

Арсений Яценюк на Банковой

После акции протеста большая часть демонстрантов вернулась на Майдан Независимости, оставив немногочисленный пикет возле Администрации.

Приходили на Банковую и лидеры оппозиции. Так, Арсений Яценюк пообещал, милиции что здание никто штурмовать не будет.

Также он вместе с Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком хотел передать свои требования Президенту, но не смог. По словам оппозиционеров, в АП не было ни одного чиновника.

Кстати, эту информацию опроверг замглавы Администрации Сергей Ларин. Он сказал, что хотел выйти к лидерам оппозиции, но они встречи с ним не дождались.

Кроме того, протестующие оставили милиционерам, стоящим в кордоне, чай и конфеты.

Протестующие на Банковой и милиция



Фото, видео: ЛигаБизнесИнформ.