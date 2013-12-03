Бойцы "Беркута" фотографировались, ставя ноги на головы избитых людей - СМИ

3 декабря 2013, 21:59

Стали известны новые подробности о задержанных очевидцах штурма Администрации Президента 1 декабря.

Фото с места событий

После штурма Администрации Президента некоторые бойцы "Беркута" фотографировались, ставя ноги на головы лежащих задержанных во дворе Банковой.

Об этом рассказал друг одного из задержанных на Банковой – журналиста Валерия Гарагуца, передает LB.ua.

По его словам, спецназовцы три часа держали избитых людей на асфальте (в тот день температура в столице колебалась в районе +2 градусов – прим. ред.). Все задержанные были сильно побиты, некоторые были без сознания.

Гарагуц сообщил, что "правоохранители" фотографировались, ставя ноги на головы тех, кто лежал без сознания.

Позже адвокат журналиста подал заявление в Шевченковское РУВД о преступлениях, совершенных силовиками – неоказании медицинской помощи и пытках.

Заявление было принято и внесено в Единый реестр, в данный момент находится в прокуратуре.

Напомним, после событий на Банковой в милиции начали производство по 11 уголовное головным делам, в рамках которых было задержано девять человек.

Киевские журналисты выяснили некоторые подробности о задержанных:

1. Сергей Нужненко. По словам его друга, Павла, он не является членом какой-либо организации – работает в торговле, увлекается фотографией, у него профессиональная камера. "На Банковой он просто фотографировал, ничем в милицию не бросал". Нужненко сильно досталась от "Беркута": у него черепно-мозговая травма, многочисленные побои.

2. Ярослав Притуленко. Его друг Николай рассказал, что на Банковую они пришли вместе, были без масок, ни к каким политическим силам и организациям отношения не имеют. "Я студент, Ярослав работает в магазине, - говорит Николай. - Мы ни за какие политические силы не выступали, пришли потому, что были возмущены разгоном Майдана. На Банковую зашли посмотреть, что там. Я потерял Ярослава из виду. Когда пошел "Беркут", его задержали. Первое время у него работал телефон, сказал, что его избили, но не сильно, что куда-то везут, но неизвестно, куда". Друзья Ярослава обошли едва ли не все отделения милиции Киева, обнаружили его в Голосеевском. Поговорить с другом не дали, зато устроили допрос. Николая допрашивали 2,5 часа.

Как сообщал "Главред", 3 декабря Шевченковский райсуд постановил арестовать Притуленко на два месяца. В суде Ярослав расплакался.

3. Юрий Болотов. 40 лет, отец двоих детей. Друг Юрия сообщил, что он не состоит ни в каких политических организациях, "кроме собственной семьи", а просто стоял на улице и смотрел, что происходит на Банковой. Потом, когда началась зачистка, "Беркут" начал бить всех без разбору – это видно на многочисленных видео. Друг Болотова также сообщил, что после зачистки улицы связь с ним потерялась, адвокат Юрия даже не знает, находится ли он в данный момент в здании суда.

4. Александр Остащенко. 32-летний инженер-проектировщик, у него есть один ребенок. Друзья Александра рассказали, что он также не состоит в политических организациях. Также стало известно, что Александр есть на видео: это человек, который поднимает обе руки, чтобы его не били.

У Александра сломано два пальца, сотрясение мозга и гематомы. С 1 декабря он находился в спецотделении больницы скорой помощи под стражей.

5. Николай Лазаровский. Архитектор, последний раз был на связи с женой Яной в воскресенье, 1 декабря, когда в 22:00 позвонил и сообщил, что находится в больнице скорой помощи. Потом связь с ним пропала, последний раз его видели на Банковой. "Беркут" бил его ногами, у него – разбита голова и сломан нос. В политических организациях не состоит.

6. Егор Превир. Тоже сильно избит "беркутовцами", у него черепно-мозговая травма, периодически теряет сознание. Его приход на Банковую – первое участие в акциях протеста. Сестра, присутствующая на суде, говорит, что при задержании у него якобы нашли бронежилет – говорит, что он тепло оделся, когда выходил из дому в воскресенье, но бронежилета у него не было. Тоже ни в каких политических организациях не состоит.

7. Владислав Загоровко, на суде находится его жена, Светлана, у них трое детей, которые тоже сейчас в здании суда. Его задержали на Банковой в 16:15 в воскресенье, 1 декабря, а адвокатам сообщили лишь в 3:50 2 декабря. Жена говорит, что Владислав не состоит в политических организациях, пошел на Банковую как участник мирного протеста.

8. Валерий Гарагуц - журналист из Днепропетровска. Его друг Андрей говорит, что Валерий – пацифист и не принимал участия в стычках. Они приехали в Киев после разгона Майдана, поэтому 1 декабря Валерий взял с собой аптечку. Кроме этого, у него был фотоаппарат, и все – никаких ножей и газовых баллончиков. Они пошли на Банкову, когда начался разгон протестующих, Валерий, отошедший в сторону, чтобы поговорить с сыном, вернулся, чтобы оказать побитым первую медицинскую помощь. Его тоже повалили и начали избивать – били по спине дубинками и целенаправленно – в пах. У него многочисленные гематомы и черепно-мозговая травма.

9. Геннадий Черевко.

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Беркут штурм Банковая задержанные администрация президента
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