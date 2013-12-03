Рыбак рассказал, как оппозиция готовила отставку Азарова

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак рассказал, как оппозиция планировала отставку Кабмина Азарова.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.

"Давай правительство отправим в отставку". - Я говорю: "Хорошо". Я разговаривал со многими депутатами и руководителями оппозиции. Говорю: "А что дальше?" - "Ну, потом будем думать, что дальше", - рассказал Рыбак.

Также он предложил свой вариант выхода из нынешнего политического кризиса и гарантировал возможность организовать в Раде круглый стол.

"Участники этого стола – это оппозиционные фракции Верховной Рады, некоторые общественные организации, которые пригласили людей на Майдан, представители большинства, власти", - рассказал спикер о своем предложении.

На вопрос, смогут ли политические силы уже завтра сесть за стол переговоров. Рыбак заверил: "Я очень хочу этого. Надеюсь, что, может быть, завтра что-то получится. Я очень жду этого".

Как сообщал "Главред", сегодня, 3 декабря, Рада провалила отставку правительства Азарова.

Следующая попытка выразить недоверие Кабмину может состояться не раньше февраля 2014 года.

Видео: ТСН