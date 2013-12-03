Европа отказалась менять текст Соглашения об ассоциации с Украиной

Европейский Союз отказался менять текст Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон – Майа Косьянчич, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, европейцы не видят никакого смысла в переговорах по тексту Договора, уже парафированного обеими сторонами.

Также Косьянчич подчеркнула, что "нет никакой дискуссии в отношении компенсации" потерь Украины после ассоциации с ЕС, о чем сегодня заявил премьер-министр Николай Азаров во время заседания Рады.

"Мы готовы обсуждать различные аспекты имплементации Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной и пояснить в деталях совершенно конкретные выгоды, которые соглашение принесет Украине. Мы, тем не менее, не готовы открыть новые переговоры по тексту соглашения", - подчеркнула она.

Напомним, ранее в ЕС опровергли заявления Азарова о встрече украинской делегации с представителями Евросоюза в Брюсселе.