Пшонка предупредил Евромайдан: кто совершил преступления, будет отвечать

4 декабря 2013, 02:17

Генпрокурор критически высказался по поводу протестов в Киеве.

Виктор Пшонка

Генпрокурор Виктор Пшонка прокомментировал ситуацию вокруг Евромайдана в Киеве, осудил тот факт, что митингующие заняли административные здания, и предупредил, что все, кто нарушил закон, понесут ответственность.

Об этом идет речь в заявлении Пшонки, опубликованном на сайте ГПУ.

"События, свидетелями которых мы стали, нанесли значительный ущерб имиджу нашей страны. Президент Украины неоднократно говорил о гарантировании конституционного права граждан на свободное волеизъявление, при условии соблюдения норм закона. Последние события свидетельствуют о том, что имели место многочисленные факты нарушения законодательства: я сейчас говорю о самовольном захвате помещения КГГА, Дома профсоюзов, блокировании здания правительства и публичных призывах к штурму Администрации Президента, также о блокировании транспортных коммуникаций", - возмутился генпрокурор.

По его словам, "захват зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан, блокирование движения на соответствующих дорогах - это уголовные преступления".

"И, кто бы их ни совершил, будет отвечать по закону! Так же, как будут отвечать и те провокаторы, которые с помощью экскаватора пытались атаковать шеренгу милиционеров возле Администрации Президента и бросали камнями в правоохранителей (в воскресенье, 1 декабря. Этот протест, напомним, был в итоге разогнан "Беркутом", среди пострадавших - много журналистов. Оппозиц я же назвала штурм АП провокацией - ред.)", - предупредил Пшонка.

"Они пришли на митинг хорошо "подготовленными" - дубинки, металлические цепи, слезоточивый газ. И действовали эти лица с четкими указаниями своих руководителей. Именно они провоцировали драки и подстрекали народ. Такие действия не имеют ничего общего с мирными акциями. Это нарушение закона и уголовная ответственность", - также считает глава ГПУ.

"Обращаюсь ко всем организаторам массовых акций - не подстрекайте людей на противоправные действия!" - призвал он.

"Хочу предостеречь "горячие головы" - тут не может быть никаких компромиссов, никаких политически мотивированных решений. Мирные акции не могут проходить с проявлениями бандитизма и хулиганства", - считает генпрокурор.

"Митинги, происходящие в Украине, называют Евромайданом, но европейские ценности далеки от вандализма и бандитских проявлений!" - также сказал Пшонка.

"Организаторов митингов и тех политиков, которые сегодня призывают к силовой власти, не очень интересуют события возле Администрации Президента, и вовсе не волнуют факты самовольного захвата государственных зданий. Единственный вопрос - это события в ночь с 29 на 30 ноября (жестокий разгон Евромайдана в Киеве - ред.)", - добавил он.

Напомним, участники массовых акций протеста в столице сейчас занимают несколько зданий в центре Киева, в частности, помещения КГГА и Дома профсоюзов. Там активисты, в частности, греются и отдыхают. Также митингующие объявили забастовку и блокируют Кабмин, требуя его отставки.

Акции протеста начались после жестокого разгона Евромайдана в Киеве ночью 30 ноября.

Отметим также, что за беспорядки в центре Киева были задержаны девять человек - позже суд решил арестовать шестерых участников протеста.

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