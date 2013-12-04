Новый Евромайдан выстоял третью ночь, готовят новую осаду Кабмина

В среду, 4 декабря, пошли четвертые сутки нового Евромайдана – активисты выстояли третью ночь на Майдане Независимости, утро они встретили коллективным исполнением Гимна Украины.

Об этом сообщает ТСН.

"Есть ли еще в какой-то стране такие выносливые люди?" - поинтересовалась певица Руслана, то же стоявшая на Майдане.

"Фотографирую глазами каждого", - сказала она, а потом пригласила всех спеть Гимн уже в Карпатах.

Под утро на Евромайдане начали кушать кулеш. А через получаса активисты Евромайдана вновь отправится на осаду Кабмина.

Напомним, Евромайдан продолжает требовать отставки правительства Николая Азарова, хотя выражение недоверия ему в Раде провалилось.

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Фото: Facebook Андрея Парубия