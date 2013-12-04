Сотни активистов Евромайдана заблокировали Кабмин

В среду, 4 декабря, активисты нового Евромайдана продолжили пикетирование здания правительства. Центральный вход в Кабмин со стороны улицы Грушевского заблокировали около 200 протестующих.

Они скандируют: "Азирова - в отставку!", "Януковича на елку!", "Слава Украине, героям слава!", сообщает "Интерфакс-Украина".

В то же время протестующие не перекрыли вход в Кабмин со стороны ул. Садовой, поскольку подходы к нему заблокированы милицейскими автобусами и шеренгой служащих внутренних войск МВД.

На данный момент милиция не проявляет активной деятельности по отношению к протестующим. В среду утром планируется заседание Кабмина, но официального анонса на сайте правительства нет, сообщает агентство.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера Верховная Рада провалила голосование по отставке Кабмина. За выражение недоверия правительству Николая Азарова проголосовали всего 186 нардепов при минимально необходимых 226-ти.

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