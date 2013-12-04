Яценюк рассказал, когда можно ждать нового штурма Евромайдана

До 6 декабря силовых акций со стороны МВД не будет, уверен оппозиционер.
Один из лидеров оппозиции, глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк рассказал, когда "Беркут" может начать новый штурм, которого опасаются участники нового Евромайдана.
Оппозиционер предположил, что до 6 декабря силовых акций со стороны МВД не будет, сообщает ТСН.
"Относительно штурма: к моменту завершения министерской конференции ОБСЕ никто никого штурмовать не будет. А она завершается 6 числа", - рассказал Яценюк.
Готовясь к возможному нападению силовиков, активисты возводят баррикады вокруг Майдана Независимости. Например, на улице Институтской они возвели целую стену, которая должна их защитить от спецназа.
Как сообщает издание, сооружением баррикад занимаются волонтеры-митингующие, среди которых есть и ребята, которым на вид едва дашь 18 лет.
Ранее "Главред" сообщал, что новый Евромайдан выстоял уже третью ночь, а сотни активистов уже осадили Кабмин. Однако блокада получилась неполной, потому что вход в здание правительства со сторону улицы Садовой охраняют сотрудники МВД.
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Видео: tsn.ua