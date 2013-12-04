В Китае Янукович посетил музей из Всемирного наследия ЮНЕСКО

Во вторник, 3 декабря, Президент Виктор Янукович начал свой визит в Китайскую Народную Республику и уже осмотрел экспозицию Музея терракотовой армии императора Цинь Шихуан-ди в городе Сиань.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Директор музея Цао Вэй провел для Януковича экскурсию по музею, а Президента сделал запись в книге почетных гостей. Цао Вэй вручил Януковичу памятный подарок - иллюстрированное издание о музее.

Ранее "Главред" сообщал, что визит Януковича в Китай продолжится до 6 декабря. Программа визита предусматривает его переговоры с председателем КНР Синь Цзиньпином в узком и расширенном форматах, встречи с руководством правительства и парламента страны. Также планируется его выступление на бизнес-форуме с участием представителей деловых кругов Украины и Китая.

По результатам визита стороны намерены подписать ряд документов, направленных на углубление отношений стратегического партнерства и расширение двустороннего взаимодействия, в частности, в политической, энергетической, авиастроительной, аграрной, гуманитарной и других сферах. В целом к подписанию готовится около 20 документов.

Справка. Цинь Шихуан-ди - первый император династии Цинь, объединил Китай и соединил все части Великой стены.

Музей терракотовой армии императора Цинь Шихуан-ди первым из китайских объектов был внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Курган с захоронением был найден археологами в 1974 году к востоку от горы Лишань, которая считается рукотворным некрополем.

После обнаружения археологами целой терракотовой армии и военных колесниц началось сооружение музейно-археологического комплекса, который был официально открыт 1 октября 1997 года и считается крупнейшим в мире объектом подобной направленности. Здесь постоянно действуют шесть главных экспозиций: три раскопки, выставка бронзовых колесниц и лошадей, а также экспозиции реликвий и драгоценностей из мавзолея Цинь Шихуан-ди.

Скульптуры являются подлинными произведениями искусства. Кроме глиняных статуй, в 1980 году в 20 метрах от гробницы были найдены две бронзовых колесницы, каждая из которых состоит из более чем 300 деталей. Колесницы запряжены четверками лошадей с золотой сбруей с серебряными элементами.

В начале 2000-х годов были найдены статуи музыкантов, акробатов и чиновников. Фигуры воинов и лошадей размещены в трех огромных погребальных залах-склепах.

видео: tsn.ua