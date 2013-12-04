В Раде снова хотят отправить Азарова в отставку

Во вторник, 3 декабря, группа внефракционных нардепов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления "О неотложных мерах по преодолению кризиса", в котором обратилась к Президенту Виктору Януковичу с новой просьбой об отставке премьера Николая Азарова.

Первым автором документа указан экс-спикер Владимир Литвин, а двухстраничный документ уже подписали 15 депутатов, сообщает "Коммерсантъ Украина".

Авторы проекта постановления предлагают парламенту "категорически осудить жестокие и немотивированные действия" милиции при разгоне демонстрации на Майдане Независимости в ночь на 30 ноября. Согласно документу, Рада также должна заслушать отчет Генпрокуратуры о результатах расследования этих событий и принять решение об ответственности лиц, "причастных к организации и осуществлению расправы над мирными гражданами".

Вне зависимости от результатов расследования парламент, по мнению авторов документа, должен "рекомендовать Президенту принять решение об отставке Кабмина... и по итогам консультаций с Радой предложить кандидатуру премьера".

Кроме того, Литвин обвинили оппозицию за то, что она не провела в Раде достаточно консультаций. "Они вообще не согласились рассматривать наши предложения, утверждая, что их мало интересует отставка правительства, а нужно поддерживать революционный процесс",— считает Литвин.

Ранее "Главред" сообщал, что за вчера за отставку Кабмина проголосовали всего 186 нардепов из минимально необходимых 226-ти.