Социал-националистов и ультрас "Динамо" обвинили в провокации штурма на Банковой

4 декабря 2013, 09:57

В штурме участвовали в основном националистические радикально настроенные организации.

  • Социал-националистов и ультрас "Динамо" обвинили в провокации штурма на Банковой vesti.ua
  • Социал-националистов и ультрас "Динамо" обвинили в провокации штурма на Банковой vesti.ua
  • Социал-националистов и ультрас "Динамо" обвинили в провокации штурма на Банковой vesti.ua
  • Социал-националистов и ультрас "Динамо" обвинили в провокации штурма на Банковой vesti.ua
  • Социал-националистов и ультрас "Динамо" обвинили в провокации штурма на Банковой vesti.ua
  • Социал-националистов и ультрас "Динамо" обвинили в провокации штурма на Банковой vesti.ua

Ультраправые силы взяли на себя ответственность за штурм Администрации Президента на Банковой 1 декабря.

По их словам, они поверили в революцию и теперь не понимают, почему лидеры оппозиции обзывают их провокаторами, пишут Вести.

По информации издания, в штурме участвовали в основном националистические радикально настроенные организации. Это "Черный комитет", "Патриот Украины", "Правый сектор" и Социал-национальная ассамблея (СНА). Узнать их можно было по символике. Парни в масках несли черный флаг с тремя белыми полосками (такой у "Черного комитета"), а на других были желто-черные повязки (их носят "Патриот Украины" и СНА). Кроме того, многие были с символикой клуба "Динамо".

Как рассказал один из свидетелей, который был тогда возле АП, "в каждой группе было человек по десять. "Черный комитет" пришел явно не подготовленным к боевым действиям — в джинсах, обычных куртках. Они, скорее всего, ситуативно включились в драку. А вот "Патриот" и СНА были с цепями, кувалдами и взрывпакетами. И первыми драку затеяли именно эти ребята. Причем перед атакой "Беркута" они исчезли, как будто их предупредили. А под удар попала разгоряченная толпа людей", — говорит очевидец.

Между тем, один из представителем СНА, который был на Банковой рассказал: "Мы пришли туда не за деньги, а за идею, с надеждой на штурм. Корчинский ничего не организовывал (лидера "Братства" подозревают в организации провокаций. — Авт.), да и "Свободы" там не было. Это был стихийный процесс. То, что озвучила оппозиция, — свинство, по отношению к тем, кто подставлял головы и верил в то, что уже в воскресенье можно было повалить правительство и захватить Администрацию Президента. А такие шансы были. Тем более что сама оппозиция призывала к забастовкам и блокированию админзданий. КГГА и Дом профсоюзов штурмовали тоже мы. Только когда эти здания взяли, то оппозиция без угрызений совести заняла помещения и организовала штабы. А нас назвали провокаторами", — говорит он.

В националистических организациях уверяют, что никого не провоцировали. "Обвинения в провокации просто смешны, мы не были активными участниками и не готовились, но так повернулась ситуация. Мы пришли защищать людей. Ведь после разгона Майдана у людей накопилась ненависть к власти, они не танцев хотят, а действий. А оппозиция, оказывается, революции не хочет, они даже президента менять не хотят, только правительство", — сказал лидер "Черного комитета" Богдан Тыцький.

Напомним, 1 декабря на Банковой собралось несколько тысяч человек. Кто-то пригнал бульдозер и  начал штурмовать солдат внутренних войск, которые стояли в первом ряду в оцеплении АП. Потом на них набросились агрессивно настроенные молодчики — били цепями, палками, кидали булыжники, взрывпакеты, файеры. В ответ уже "Беркут" начал закидывать протестующих свето-шумовыми гранатами, пускать газ. А потом и вовсе пошел в наступление. Травмы получили как сами силовики, так и обычные граждане.

Фото: Вести.

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разгон штурм пострадавшие Банковая администрация президента
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