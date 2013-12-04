Оппозиция заблокировала трибуну, а Рыбак сразу закрыл заседание Рады

В среду, 4 декабря, несколько нардепов от оппозиции заблокировали трибуну Верховной Рады, поэтому спикеру Владимиру Рыбаку пришлось сразу же закрыть заседание парламента после его открытия.

Рыбак с опозданием открыл утреннее заседание парламента, но сразу его закрыл, сообщает УНИАН.

Открывая заседание, он отметил, что предлагает объявить перерыв, а лидерам фракций - собраться в кабинете председателя парламента. Когда он об этом говорил, оппозиция начала кричать, чтобы он закрывал заседание.

В ответ Рыбак отметил: "В связи с ситуацией, с невозможностью провести сессию ВР (речь идет о заседании ВР – Ред.), я утреннее заседание объявляю закрытым. Завтра в 10 часов мы продолжим работу".

Как заявил нардеп от "Батькивщины" Николай Томенко, парламент пока не будет работать.

"Мне кажется, что сегодня Президент должен принимать решение об отставке правительства, поскольку понятно, что пока мы не имеем здесь голосов. А без решения вопроса отставки Захарченко и отставки правительства, как мы понимаем, парламент не будет работать, и пока все остаются на своих позициях", - сказал Томенко.

В то же время народный депутат от "Батькивщины" Александр Турчинов, отвечая на вопрос журналистов, проводятся ли какие-то консультации, заметил, что смысла в проведении консультаций нет.

В свою очередь лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк пока вообще отказывается давать какие-либо комментарии.

Ранее "Главред" сообщал, что под Радой проходит митинг в поддержку Президента Виктора Януковича, в котором принимают участие более 500 человек, в основном бабушки и "титушки".

Фото: @S_Andrushko