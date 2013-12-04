Более тысячи свободовцев блокируют вход в Кабмин и требуют отставки Азарова

Около 1,5 тысячи протестующих с флагами "Свободы" пикетируют Кабмин, требуя отставки правительства Николая Азарова. Участники пикета выстроились вдоль забора здания правительства, перегородив проход в него.

По центру они держат большой баннер "Украина - это Европа", а также скандируют "Азарова в отставку!", "Захарченко в отставку" и ставшие традиционными лозунги Евромайдана, пишет Интерфакс-Украина.

Позади них выстроилась цепь правоохранителей, которые время от времени сменяют друг друга и уходят греться в здание Кабмина.

Напомним, 4 декабря, активисты нового Евромайдана продолжили блокирование здания Кабмина. Возле центрального входа дома правительства со стороны улицы Грушевского стоят около 200 протестующих.