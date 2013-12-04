Арбузов и Томбинский обсудили дальнейшую евроинтеграцию Украины

Курс Украины на евроинтеграцию в целом и на ассоциацию с Европейским Союзом в частности неизменен.

Об этом в ходе встречи с представителем ЕС в Украине Яном Томбинским заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

Во время встречи стороны обсудили продолжение подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

В частности, первый вице-премьер-министр Украины заявил о неизменности курса страны на евроинтеграцию в целом и на ассоциацию с Европейским Союзом в частности.

Кроме того, Арбузов и Томбинский договорились о последовательности переговорного процесса, направленного на скорейшее формирование графика реализации парафирования Соглашения об ассоциации, а также согласование ряда аспектов ее осуществления - так называемой Дорожной карты.

Стороны выразили надежду на восстановление доверия через политику конкретных шагов, направленных на достижение общей цели - построение демократической, стабильной европейской Украины.