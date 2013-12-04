Азаров готовит кадровые изменения в Кабмине

"Кадровые выводы мы сделаем и внесем на рассмотрение Президента", - сказал Азаров.
В составе Кабинета министров готовятся кадровые изменения, которые вскоре будут представлены Президенту Виктору Януковичу.
Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства, сообщает УНИАН.
"Кадровые выводы мы сделаем и внесем на рассмотрение Президента", - сказал Азаров.
Он также подчеркнул, что Кабмин должен работать без сбоев, как хорошо отлаженный механизм.
"Кто не справился с задачей и не получил доверия в обществе, сделал ошибки, должен ответить перед обществом и перед законом", - сказал Азаров.
Напомним, 3 декабря с трибуны Верховной Рады Азаров пообещал серьезные кадровые изменения в правительстве.
"Я могу одно гарантировать народным депутатам, что я сделаю жесткие выводы из того, что произошло... В правительстве будут проведены решительные кадровые перемены", - сказал глава правительства.
Как сообщал "Главред", парламент так и не смог отправить правительство Азарова в отставку. За отставку Кабмина проголосовали всего 186 нардепов из минимально необходимых 226-ти.