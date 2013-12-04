Азаров готовит кадровые изменения в Кабмине

В составе Кабинета министров готовятся кадровые изменения, которые вскоре будут представлены Президенту Виктору Януковичу.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства, сообщает УНИАН.

"Кадровые выводы мы сделаем и внесем на рассмотрение Президента", - сказал Азаров.

Он также подчеркнул, что Кабмин должен работать без сбоев, как хорошо отлаженный механизм.

"Кто не справился с задачей и не получил доверия в обществе, сделал ошибки, должен ответить перед обществом и перед законом", - сказал Азаров.

Напомним, 3 декабря с трибуны Верховной Рады Азаров пообещал серьезные кадровые изменения в правительстве.

"Я могу одно гарантировать народным депутатам, что я сделаю жесткие выводы из того, что произошло... В правительстве будут проведены решительные кадровые перемены", - сказал глава правительства.

Как сообщал "Главред", парламент так и не смог отправить правительство Азарова в отставку. За отставку Кабмина проголосовали всего 186 нардепов из минимально необходимых 226-ти.