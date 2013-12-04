Тысячи митингующих двинулись с Майдана на Банковую

В среду, 4 декабря, несколько тысяч митингующих на Евромайдане колонной отправились с Майдана Независимости блокировать Администрацию Президента на улице Банковой.

Как сообщили организаторы, целью шествия является усиление пикета, который сегодня выставлен возле Администрации Президента со стороны улицы Лютеранской, сообщает УНИАН.

На данный момент колонна идет по Крещатику, некоторые из митингующих начинают подниматься по улице Лютеранской.

Колонна идет под государственными флагами, митингующие скандируют "Слава Украине", "Героям Слава".

Ранее "Главред" сообщал, что с утра сотни активистов Евромайдана заблокировали Кабмин. Они перекрыли движение на улице Грушевского, однако входы в здание правительства со стороны Садовой охраняет отряд "Беркута". Позже число блокирующих возросло до тысячи человек.

Фото: Facebook Александра Аронца