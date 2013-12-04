Азаров считает, что повод для уличных протестов исчерпан

Повод для уличных протестов в поддержку евроинтеграции исчерпан.

Так считает премьер-министр Николай Азаров, пишет УНИАН.

"То, что стало поводом для уличных протестов, на сегодня исчерпано", - сказал Азаров.

Открывая заседание правительства, премьер сказал, что "остается необходимая для европейского государства работа по обеспечению стабильного экономического развития".

"Исполнительная власть работает бесперебойно и контролирует ситуацию в стране. Никаких сбоев, к счастью, не случилось, невзирая на блокирование работы органов власти", - отметил глава правительства.

Напомним, 3 декабря Верховная рада пыталась отправить премьера Азарова в отставку. Оппозиции не хватило 40 голосов, для принятия такого решения.

4 декабря пикетчики снова блокировали здание Кабмина требуя отставки Азарова.

Как сообщал ранее "Главред", 30 ноября ночью "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой лишь в Киеве приняли участие более 800 тысяч человек.

В этот же день на Банковой при штурме Администрации Президента провокаторы устроили столкновения, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали 43 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.