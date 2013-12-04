Азаров - Евромайдану: остановитесь, вам прятаться не за кого

Премьер Николай Азаров снова пригрозил участникам Евромайдана в Киеве уголовной ответственностью за блокирование работы государственных учреждений как протестующим, так и оппозиционным политикам.

Об этом он сказал на заседании правительства, добавив, что готов лично принять участие в переговорах с протестующими, передает УНИАН.

"Все острые проблемы мы разрешим, все недоразумения решим, решим справедливо. Я обещаю. Все, кто виновен в противоправных действиях, будут отвечать перед законом… Правительство готово к диалогу, я лично готов принять в нем участие", - сказал премьер.

Азаров также обратился к протестующим: "Ваши лидеры толкают вас на преступления. Они будут пытаться спрятаться за депутатской неприкосновенностью. А вам прятаться не за кого… Поэтому остановитесь", - призвал премьер.

"Отдельные политические силы, не имея никакого конструктивного плана, направляют уличные протесты на насилие, противоправный захват административных и общественных зданий, препятствование работе государственных учреждений. Это уголовное преступление", - заявил он.

"Я хочу спросить так называемых лидеров уличных протестов, кто возьмет на себя ответственность за эти преступления? И кто готов нести уголовную ответственность? Я требую, чтобы так называемые лидеры не прятались за спины людей, а публично и четко заявили, кто персонально за это отвечает", - отметил он.

По его словам, власть "продемонстрировала выдержку, максимальную терпимость и готовность к диалогу".

"Такой цивилизованный подход должен быть у тех, кто протестует. Но что мы видим? Что отдельные политические силы не имеют конструктивного плана и направляют людей на административные здания, мешают работе административных зданий. Кто возьмет на себя ответственность за преступления? Я требую, чтобы лидеры протестов не прятались за спинами людей, а заявили, кто персонально за это отвечает", - сказал он.

По его словам, правительство готово обеспечить мирные и законные формы протестов.

"Мирные пикеты мы будем охранять и защищать права граждан", - отметил Азаров, подчеркнув, что законы и Конституцию никому нельзя нарушать.

Напомним, 3 декабря Верховная рада пыталась отправить премьера Азарова в отставку. Оппозиции не хватило 40 голосов, для принятия такого решения.

4 декабря пикетчики снова блокировали здание Кабмина, требуя отставки Азарова.