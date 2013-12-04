В прокуратуре заявили, что у задержанных на Банковой изъяли оружие и "коктейли Молотова"

Подозреваемые, которые были задержаны при штурме Администрации Президента на улице Банковой 1 декабря, имели при себе материалы для изготовления "коктейлей Молотова", пневматическое оружие, ножи и газовые баллончики.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В прокуратуре установили, что 1 декабря во время акции возле здания Администрации Президента на ул. Банковой, "указанные лица, используя резиновые дубинки, палки и слезоточивый газ, провоцировали столкновения с милиционерами, наносили им телесные повреждения, а также подстрекали других участников митинга на нарушение общественного порядка.

Кроме того, участниками беспорядков были повреждены металлические конструкции, которые использовались сотрудниками милиции для сдерживания агрессивно настроенных митингующих.

Следует отметить, что для совершения беспорядков и нападения на работников милиции злоумышленники заранее подготовили экипировку для собственной защиты, а именно бронежилеты, шлемы и защитные щитки", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 декабря Шевченковский райсуд столицы и арестовал на два месяца девятерых подозреваемым, которым инкриминируется участие в массовых беспорядках возле Администрации Президента.

Такое решение суд принял, рассмотрев ходатайство следователя в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались в качестве оружия).