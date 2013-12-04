Квасьневский рассказал, когда решится судьба Евромайдана

Сопредседатель мониторинговой комиссии Европарламента, экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что сторонники евроинтеграции должны быть решительными и держать динамику протеста, чтобы заставить Президента Виктора Януковича пойти на уступки.

Об этом Квасьневский сказал в интервью изданию Rzeczpospolita, сообщает Тиждень.ua.

Он считает, что ход украинской революции, т.е. Евромайдана, должен решиться в ближайшие 48 часов.

Если сторонники интеграции будут решительными, смогут сохранить динамику протеста, тогда Янукович начнет идти на уступки, согласится на увольнение того или иного министра, возможно, даже премьера. Но если протесты начнут ослабевать, то он применит силу, чтобы упорядочить ситуацию, считает экс-президент.

По мнению польского политика, у Януковича нет своего плана решения ситуации. "Он ждет развития событий и будет реагировать в пределах их значения. У него одна цель: вернуть спокойствие и обеспечить свое переизбрание в 2015 году", - поделился мнением Квасьневкий.

"Власть сегодня в Украине намного сильнее, чем во время Оранжевой революции. Тогда мы были после двух сроков Леонида Кучмы, велась битва за наследство после него. Сегодня ситуация иная. Президенту остается полтора года до окончания каденции, а его партия имеет большинство в парламенте. Конечно, Партия регионов может потерять большинство, а Януковичу, возможно, придется сформировать правительство национального единства. Однако это не означает, что он уйдет", - считает Квасьневский.

Ранее "Главред" сообщал, что Квасьневский назвал худший вариант развития событий на митингах в Украине - применение оружия милицией против митингующих на Евромайдане.