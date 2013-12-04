Скандальная мэр Славянска о Евромайдане: я - мама города и не допущу безобразий

3 декабря аппаратное совещание Славянского исполнительного комитета прошло достаточно оживленно.

Скандальная мэр города Неля Штепа от коммунальных вопросов резко переключилась к Евромайдану в киеве, где проходят массовые протесты в поддержку евроинтеграции Украины, пишет slavinfo.

По словам мэра, нужно начать с себя и с молодежи.

"Я иду по Крещатику, стоит женщина с лозунгом "Европа", курит сигарету и бросает ее. Это начинается от нас. Европе такие не нужны. Мы должны сами сделать у себя Европу, - сообщила мэр. - Я настоящая хозяйка, как мне говорят люди. Я - мама всего этого города. Я не допущу безобразий. Никаких митингов, никаких акций. Ни хороших, ни плохих. А мы, громада, должны думать о том, как мы себя ведем. У нас никто не выходит на митинги. Нет, в семье, конечно, не без урода, может, кто и выскочит", - сказала Штепа.

Однако, как пишет издание, 2 декабря на Центральную площадь Славянска вышло около двух десятков школьников с плакатами. В акции приняли участие ученики городских школ, а также студенты энергостроительного и химико-механического техникумов. Собраться всем вместе помогли социальные сети. Большинство митингующих говорят, что их родители знают, что они не в школе и одобрили участие в протесте.

Ребята говорят, что они вышли на площадь, чтобы поддержать евроинтеграцию страны, а также выразить свой протест против насилия над митингующими.

Напомним, уже 14-е сутки стоят на Евромайданах сторонники евроинтеграции.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что ход украинской революции, т.е. Евромайдана, должен решиться в ближайшие 48 часов.

видео: Новости Славянска