Как оппозиция блокировала Раду, опубликованы фото

В среду, 4 декабря, нардепы от оппозиции заблокировали трибуну Верховной Рады, поэтому Владимиру Рыбаку пришлось сразу же закрыть заседание парламента после его открытия.

Спикер предложил объявить перерыв, а лидерам фракций - собраться в кабинете председателя парламента, однако оппозиция начала кричать, чтобы он закрывал заседание.

В ответ Рыбак отметил: "В связи с ситуацией, с невозможностью провести сессию ВР (речь идет о заседании ВР – Ред.), я утреннее заседание объявляю закрытым. Завтра в 10 часов мы продолжим работу".

Место Рыбака блокировал нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец, который потом написал на своей странице в Facebook: "Подошел сотрудник секретариата и попросил ничего не трогать на месте Рыбака. Я пообещал. Зачем мне его карандаши".

Как заявил нардеп от "Батькивщины" Николай Томенко, парламент пока не будет работать.

"Мне кажется, что сегодня Президент должен принимать решение об отставке правительства, поскольку понятно, что пока мы не имеем здесь голосов. А без решения вопроса отставки Захарченко и отставки правительства, как мы понимаем, парламент не будет работать, и пока все остаются на своих позициях", - сказал Томенко.

В то же время народный депутат от "Батькивщины" Александр Турчинов, отвечая на вопрос журналистов, проводятся ли какие-то консультации, заметил, что смысла в проведении консультаций нет.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера Рада провалила отставку Кабмина. За недоверие правительству Николая Азарова проголосовали 186 нардепов при минимально необходимых 226-ти.