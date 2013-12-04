Евромайдан в Киеве расширят: будут блокировать суды, милицию и прокуратуру

Оппозиция намерена расширить территорию уличных акций протеста и начать пикетировать здания судов, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

Об этом заявил лидер фракции "Свобода" Олег Тягнибок, пишет Ukranews.

Лидеры оппозиции заявляют о безрезультатности консультаций с властью.

В частности, лидер фракции УДАР Владимир Кличко сообщил, что оппозиция проводила полуторачасовые консультации с окружением президента Виктора Януковича, спикером парламента Владимиром Рыбаком и главой фракции Партии регионов Александром Ефремовым. При этом он сообщил, что стороны намерены продолжить консультации.

"Мы проговорили, выразили свою позицию, и сошлись на том, что будем еще раз встречаться и обсуждать. Ответов на вопросы, которые у нас есть, у них нет", - сказал он.

В свою очередь председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что политический кризис в стране невозможно разрешить в парламенте.

По его словам, единственное, чего может добиваться оппозиция от фракции ПР - это требовать от Януковича отправить Кабмин в отставку и привлечь к ответственности виновных в избиении мирных митингующих.

Напомним, 3 декабря парламент отказался отправить в отставку Кабмин, после чего оппозиционные фракции заблокировали трибуну и президиум Рады.

Также митингующие намерены блокировать Администрацию Президента, Раду и Кабмин до подписания Януковичем указа о досрочных президентских и парламентских выборах.