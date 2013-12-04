Власть и оппозиция попросили друг друга не подкидывать трупы на Евромайдан

Власть и оппозиция обвинили друг друга в подготовке провокаций на Евромайдане.

Об этом сообщает "Украинская правда".

В частности, регионал Владимир Олейник заявил, что оппозиция готовит провокации на Майдане Независимости, чтобы обострить ситуацию в стране: "обсуждается вопрос об убийстве кого-то на Майдане, или подбросить труп".

Также депутат назвал фамилии людей, которые якобы "имеют прямое отношение к консультациям и советам таким образом обострить ситуацию".

Олейник подчеркнул, что направил соответствующее заявления в СБУ и МВД, указав источник своей информации – человека, близкого к руководителям Евромайдана.

В свою очередь, лидеры оппозиции выступили с противоположными заявлениями, и обвинили власть в желании спровоцировать силовое противостояние.

"Их сценарий озвучил Олейник. Мы заявляем о том, что они хотят подбросить мертвые тела людей и далее спровоцировать противостояния", - сказал Арсений Яценюк.

Нардеп отметил, что "это может быть труп активиста, или милиционера".

Он добавил, что оппозиция требует от генпрокурора проверить все морги, больницы и отделения милиции, для того, чтобы найти 10-х активистов Евромайдана о местонахождении которых пока ничего не известно.

"Мы также требуем от генпрокурора предоставить информацию об общем зафиксированном количестве смертей за последние двое суток", - сказал Яценюк.

Напомним, как сообщал "Главред", около 4 часов утра 30 ноября "Беркут" жестко разогнал Евромайдан – митингующих, которые собрались на Майдане Независимости.

Эти действия вызвали массовые акции протеста по всей стране, а в центр Киева вышло более 100 тысяч человек.