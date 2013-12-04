Медведев о Евромайдане: мы внимательно следим

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал массовые протесты на Евромайдане внутренним делом Украины, но отметил, что РФ внимательно следит за событиями в соседней стране.

Об этом он сказал украинскому вице-премьеру Юрию Бойко, сообщает РИА Новости.

"Мы внимательно следим, что происходит в вашей стране. Это внутреннее дело самой Украины, хотя конечно, очень важно, чтобы была стабильность и порядок", — сказал российский премьер.

Он добавил, что Украина остается важнейшим стратегическим партнером РФ. "Это предопределяет повестку на ближайшее время и на будущее", — отметил Медведев.

В то же время, пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова сообщила, что накануне у него состоялся телефонный разговор с украинским коллегой Николаем Азаровым. Она также отметила, что украинская делегация во главе с вице-премьером Юрием Бойко прибыла в Россию для переговоров с первым вице-премьером Игорем Шуваловым.



"В настоящее время в министерствах идут консультации", — сказала Тимакова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин жестко раскритиковал Евромайдан, назвав его погромами и выразив мнение, что это сценарий, который был организован из-за границы.