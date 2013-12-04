В Харькове Богословскую облили зеленкой: сама нардеп об этом молчит

В Харькове народного депутата Инну Богословскую облили зеленкой.

Первым, кто заговорил об этом инциденте, был мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщает MediaPort.

Так, на заседании Харьковского горсовета он рассказал об SMS от Богословской с текстом "Тебя за зеленку отблагодарить?".

Кернес поспешил заверить, что он к инциденту не причастен.

Позже на сайте горсовета он высказался, что не знает "какие действия с применением зеленки были совершены в отношении Богословской — медицинского или хулиганского характера.

В пресс-службе Богословской подтвердили, что Богословскую действительно облили зеленкой.

Нападение на Богословскую прокомментировал и экс-депутат Сергей Власенко.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"Мои помощники видели, как Инну Богословскую неизвестные облили зеленкой…как человек, который не со слов знает, что это такое практически, хотел бы поддержать госпожу Богословскую как человека", — написал он.

Напомним, с лета 2012 года в Харькове неизвестные шесть раз обливали зеленкой оппозиционных политиков.

Четыре раза нападению подвергался Сергей Власенко, по одному разу — кандидат в депутаты Верховной Рады Александр Кирш и нардеп Арсен Аваков.