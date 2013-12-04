ЦИК сняла с перевыборов на проблемных округах 55 кандидатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 4 декабря, отменила решения о регистрации 55 кандидатов в народные депутаты на перевыборы в проблемных округах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В ЦИК подчеркнули, что основанием для отмены регистрации стали собственные заявления кандидатов.

Соответствующие изменения уже внесены в текст бюллетеней.

По данным ЦИК, в округе №94 (Обухов, Киевская область) отказались баллотироваться 45 кандидатов из 84, и в бюллетень теперь будут внесены 39 кандидатов. Благодаря этому длина бюллетеня уменьшится на 10 см и составит 90 см.

В этом округе отказались баллотироваться мэр Украинки Павел Козырев, однофамилец единого кандидата от оппозиции безработный Виктор Романюк и Сергей Власенко, который является полным однофамильцем защитника Юлии Тимошенко.

В округе №132 (Первомайск, Николаевская область) отказались от участия в выборах два из 13 кандидатов: Михаил Соколовский, экс-глава областной организации "Батькивщины" и предприниматель из Днепропетровска Дмитрий Соколов.

В округе №194 (Черкассы) снят с регистрации президент корпорации "Богдан" Олег Свинарчук. Всего в этом округе теперь баллотируются 16 кандидатов.

В округе №197 (Канев, Черкасская область) отказался от участия в выборах один кандидат - Павел Костенко, и в бюллетень в этом округе будут внесены 16 кандидатов.

В округе №223 (Шевченковский район Киева) сняты с регистрации 5 из 75 зарегистрированных кандидатов, и теперь в выборах здесь участвуют 70 кандидатов.

Ранее ЦИК утвердил размер бюллетеня в этом округе - 20х100 см, и он остался без изменений.

В частности, отказались от участия в выборах оппозиционный экс-нардеп Юрий Грымчак и почти однофамилец Виктора Пилипишина – Александр Пелипишин.

Таким образом, на пять депутатских мандатов претендуют 152 кандидата.

Напомним, повторные выборы в парламент в пяти округах запланированы на 15 декабря.