Сотни людей пикетируют Генпрокуратуру: требуют наказать "Беркут"

Около 300 митингующих пикетируют Генпрокуратуру с требованием наказать виновных в разгоне Евромайдана 30 ноября в Киеве и прекратить уголовное преследование активистов.

После завершения пикетирования здания МВД участники акции протеста перешли к зданию ГПУ, сообщает УНИАН.

Они держат плакаты с надписями: "Нет репрессиям!", "Демократию не судят!", "Беркут" должен быть наказан!".

В то же время внефракционный нардеп Петр Порошенко заявил, что предоставил МВД и Генпрокуратуре видеозапись, свидетельствующую о том, что провокаторов, орагизовавших й декабря штурм Банковой, завезли заранее.

"Я предоставил видео МВД и Генеральной прокуратуре, и обратился с соответствующим заявлением, чтобы мне, как народному депутату, который вместе со многими нашими единомышленниками, тысячами киевлян пытался остановить провокацию, дали ответ", – рассказал Порошенко в эфире Радио "Свобода".

"К счастью, там работало больше сотни журналистов, которые сняли два чрезвычайно интересных процесса. Процесс первый – как за два часа до демонстрации во двор Администрации Президента въехали шесть автобусов, которые привезли 120-150 человек, которые абсолютно комфортно, закрыв лицо масками, вооружились топорами, ножами, молотками, петардами и всем, что необходимо для того, чтобы сделать грубую картинку кровавой бойни. Потом показать ее по всем мировым каналам для того, чтобы оправдать жестокость "Беркута" в субботу", – добавил депутат.

По его словам, 3 декабря он обратился к генпрокурору, продемонстрировал видео, как грейдер завозят, продемонстрировал номера телефонов, которые были указаны на этом грейдере, "то есть, кому он принадлежит. Показал кадры, как на грузовик, под охраной милиции, кран загрузил этот грейдер и вывез его".

По мнению Порошенко, технология на Банковой очень напоминает ситуацию мая этого года, "когда торжественно, в сопровождении провокаторов, через все милицейские кордоны в центре Киева во время акции "Вставай, Украина!" появилась БРДМ, и потом "титушки" избили журналистов".

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря неизвестных в масках спровоцировали драку активистов Евромайдана с "Беркутом" на Банковой. При разгоне акции были жестко избиты около 100 человек, в том числе 43 украинских и зарубежных журналиста. 9 зверски избитых спецназом, а потом задержанных мужчин получили по два месяца ареста, несмотря на то, что у них были видны следы побоев, а на головах были окровавленные бинты.

Фото: Facebook Александр Аронец