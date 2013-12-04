На Евромайдан идет колонна спецвойск из Крыма

Из Крыма на киевский Евромайдан идет колонна внутренних войск. Три подразделения, среди которых есть спецвойска, привлекут к охране общественного порядка в столице.

Эту информацию подтвердили в руководстве внутренних войск полуострова, передает ТСН.

В самом же Минобороны возможность использования Вооруженных сил против демонстрантов уже опровергли, а появление техники в регионах, по словам военных, не что иное, как военные учения.

Между тем, на Майдане Независимости все чаще можно услышать, что армия готовится применить силу. Мол, перемещение техники и солдат много свидетелей уже зафиксировали на видео.

"То, что я вижу по телевидению - не соответствует действительности. Используют видео, которое снято в другие времена", - заявил первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ Владимир Талалай.

По его словам, на сегодняшний день военные находятся в состоянии подготовки к новому учебному году, поэтому массовых перемещений нет.

Ранее "Главред" писал, что "титушками", которых нардепы-регионалы попытались 3 декабря провести в Верховную Раду, оказались бойцы Крымского отряда антитеррора Внутренних войск МВД.

видео: ТСН.