На Евромайдане произошла потасовка - СМИ

На Майдане Независимости у входа в Дом профсоюзов, где находится штаб Евромайдана, возникла потасовка, пишет Сегодня.

По информации издания, в здание пыталась зайти группа молодых людей спортивного телосложения с короткими стрижками. У них в руках были спортивные сумки. Охрана подняла тревогу, приняв их за провокаторов-"титушек", в результате возникла толкотня.

По словам коменданта Евромайдана, добровольцы приехали из Запорожской и восточных областей. Их "тщательно проверили".

Как рассказал комендант, парни хотят присоединиться к охране митингующих.

Напомним, на Майдане продолжаются митинги протеста.

Около 300 митингующих пикетируют Генпрокуратуру с требованием наказать виновных в разгоне Евромайдана 30 ноября в Киеве и прекратить уголовное преследование активистов.

Часть активистов находится около здания Кабинета министров, еще часть планировала провести пешее шествие к Шевченковскому райсуду, который арестовал активистов после штурма Банковой.