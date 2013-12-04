После разгона Евромайдана прокуратура допросила начальника киевской милиции

Начальник киевской милиции Валерий Коряк был допрошен в Генпрокуратуре в рамках дела о превышении служебных полномочий во время разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я сегодня в качестве свидетеля давал показания в Главном следственном управлении по делу о превышении полномочий правоохранителями на Майдане Независимости в ночь с 29 на 30 ноября", - сообщил Коряк.

Также он подчеркнул, что ответил на все вопросы следователя – они касались организации работы правоохранителей по обеспечению правопорядка в тот день.

"Я не знаю, будут ли меня еще допрашивать. Они только начали работать. Я ответил на все вопросы. Наверное, будут допрашивать и моих заместителей, и сотрудников спецподразделения "Беркут", которые были в ночь на 30 ноября на Майдане Независимости", - рассказал Коряк.

Отвечая на вопрос о том, завершено ли служебное расследование МВД по событиям, связанным с разгоном Евромайдана, начальник столичного главка сообщил, что предварительные результаты, возможно, будут уже в четверг, 5 декабря.

Пока же, по его словам, параллельно проходит служебная проверка МВД и расследуется уголовное производство Генпрокуратурой.

Он подчеркнул, что в рамках расследования этого дела подозреваемых еще нет, расследование только началось.

Также Коряк сообщил, что он продолжает выполнять обязанности начальника столичной милиции.

"Министр пока не принял решение относительно моей просьбы об отставке", - сказал он, добавив, что ввиду напряженной обстановки в столице он продолжает руководить киевской милицией.

Напомним, начальник ГУ МВД Украины Валерий Коряк на коллегии МВД в воскресенье попросил главу МВД Виталия Захарченко рассмотреть вопрос отставки по собственному желанию, после того, как признался, что приказал разогнать Евромайдан.

Позже глава украинского правительства Николай Азаров в разговоре с иностранными послами заявил, что глава киевской милиции за разгон Евромайдана был уволен, а с остальными сотрудниками проведены соответствующие беседы.