Активисты Евромайдана забросали яйцами здание МВД: опубликовано фото

Митингующие Евромайдана забросали яйцами здание Министерства внутренних дел Украины. Таким образом активисты решили высказать протест против действия силовиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ответственный по связям с общественность столичной партийной ячейки ВО "Свобода" Александр Аронец.

Под опубликованным фото с места событий свободовец написал: "Люди забросали яйцами МВД".

Также, по словам Аронца, кордон силовиков не пустил депутатов к министру МВД Виталию Захарченко.

Напомним, на Майдане Независимости у входа в Дом профсоюзов, где находится штаб Евромайдана, возникла потасовка.

Ране около 300 митингующих пикетируют Генпрокуратуру с требованием наказать виновных в разгоне Евромайдана 30 ноября в Киеве и прекратить уголовное преследование активистов.

фото: Facebook