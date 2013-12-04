Луценко назвал возможную дату разгона Евромайдана

Экс-глава МВД Юрий Луценко заявил, что акции протеста на Евромайдане в Киеве власть может разогнать, начиная с 6 декабря. Также он отметил, что есть силовой сценарий развития ситуации, который каждый день откладывается.

Об этом оппозиционер заявил на пресс-конференции. "У меня есть оперативная информация о том, что каждый день планируется, и пока что откладывается, развязка по силовому сценарию. Это связано с тем, что заседание ОБСЕ должно состояться в Киеве. Но после этого наступает 6-е число, когда нет ни ОБСЕ, ни Януковича (в Киеве - ред.). Меня это очень тревожит", - цитирует политика УНИАН.

Также, по словам Луценко, "о многом говорят определенные нюансы в заявлениях "регионалов".

Отметим, что 5-6 декабря в Киеве должна состояться встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Напомним также, что 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал акцию протеста на Майдане Независимости в Киеве. После этого начались новые массовые выступления с требованиями об отставке власти.