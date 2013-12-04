Кравчук, Кучма и Ющенко поддерживают Евромайдан и призывают власть возобновить переговоры с ЕС

Три президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – в общем заявлении поддержали протест украинцев против отказа от евроинтеграции и предупредили участников Евромайдана о возможных опасных последствиях.

Кравчук, Кучма и Ющенко подчеркивают, что правительство Украины "не обеспечило надлежащей подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, чем привело к эскалации политического кризиса",- пишет Интерфакс-Украина.

"Впервые украинский народ вышел на улицы с неполитическим требованием, которое имеет беспрецедентную массовую поддержку… Однако, развязка кризиса пока не найдена. Кризис углубляется, и мы видим риски потери контроля над ситуацией", - отмечается в заявлении президентов.

По мнению президентов, "апогеем стало применение чрезмерной силы к мирным демонстрантам".

"Создан первый за годы украинской независимости опасный прецедент, когда власть прибегла к силовому разгону мирного Майдана. Жестокость, с которой действовали спецподразделения милиции, должна быть не только публично осуждена, но и наказана в соответствии с украинским законодательством, как абсолютно неприемлемая в демократической стране", - подчеркивается в заявлении.

Также они отметили, что "стихийность массовых выступлений и вброшенный в протестные настроения радикализм могут иметь опасные последствия".

"Стороны должны немедленно отказаться от любых попыток решить политические вопросы силовыми методами. Призывы к захвату административных зданий, революционным действиям, введению чрезвычайного положения, неповиновению отдельных городов и регионов центральным органам власти, противопоставление украинцев Востока и Запада должны быть прекращены, как опасные и непредсказуемые", - отмечают президенты.

Президенты также призвали власть не прибегать к любым действиям, которые предусматривают применение силы к мирным гражданам и адекватно оценить значимость разворачивающихся в стране событий. "Призываем объективно расследовать каждый случай применения насилия и не прибегать к уголовному преследованию тех, кто протестовал мирно", - подчеркивается в заявлении.

По их мнению, выход из ситуации должен быть найден через открытый диалог с гражданским обществом" в формате общенационального круглого стола.

Президенты призывают к возвращению к переговорам с европейскими институциями по поводу заключения Соглашения об ассоциации и убеждены, этот шаг станет основным стабилизационным пунктом согласованного плана действий.

Напомним, 4 декабря советник главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич заявила, что ЕС готов обсудить с украинской делегацией проблемные моменты соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли