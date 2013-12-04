Азаров: на Евромайдане разогнали провокаторов, а не студентов

На Евромайдане 30 декабря были разогнаны не студенты, а провокаторы.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом, передает УНИАН.

"На площади не было студентов, там были хорошо подготовленные провокаторы. Но, тем не менее, это не оправдывает жесткие действия милиции", - заявил Азаров.

"В Киеве действует около 2,5 тыс. боевиков, которые используются как сила, способная спровоцировать силовые структуры на противостояние", - сообщил премьер.

Напомним, 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал мирных протестующих Евромайдана. После чего за медицинской тпомощью обратились 35 пострадавших.

"Беркутовцы" сбивали людей с ног и избивали их дубинками до крови. Десятки людей были задержаны (фото разгона Евромайдана смотрите здесь).

Видео: 5 канал