Захарченко запретил милиции бить участников Евромайдана и других протестов

Министр внутренних дел Виталий Захарченко приказал своим подчиненным воздерживаться от применения силы к участникам Евромайдана, а также предупредил организаторов этих акций об общей ответственности за безопасность их участников.

Как сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, Захарченко запретил работникам ведомства применять силу к участникам мирных собраний, которые проходят в столице Украины и других городах государства.

Министр также неоднократно обращался к гражданам, которые принимают участие в массовых мероприятиях, с просьбой воздерживаться от нарушений законодательства. Он призывал людей быть толерантными и осторожными, не поддаваться на провокации, с уважением относиться к окружающим, а также сообщать о подозрительных лицах в милицию.

Кроме этого Захарченко отмечает, что правоохранителям уже известно о части организаторов и координаторов правонарушений, которые имели место в Киеве в период с 24 ноября по 1 декабря.

"Часть активных участников беспорядков уже задержана, открыт ряд уголовных производств. Спектр совершенных злоумышленниками посягательств колеблется от случаев хулиганских действий до захвата зданий органов власти и нанесения телесных повреждений правоохранителям", - говорится в сообщении.

В связи с этим Захарченко отметил, что ответственность за организацию, проведение, а также за последствия акций несут их организаторы.

Напомним, ранее активисты Евромайдана забросали яйцами здание МВД.

Ранее премьер Николай Азаров заявил, что на Евромайдане 30 декабря были разогнаны не студенты, а провокаторы.



Также отметим, что оппозиция требует отставки правительства и уголовной ответственности для министра внутренних дел Виталия Захарченко.

