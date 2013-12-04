Пшонка потребовал освободить все занятые Евромайданом админздания

Генпрокурор заявил о решении суда, по которому все занятые митингующими административные здания должны быть освобождены.
Все захваченные участниками Евромайдана административные здания должны быть освобождены согласно постановлению суда.
Об этом заявил генпрокурор Украины Виктор Пшонка в обращении к гражданам, передает ТСН.
"В отношении всех захваченных помещений есть решение суда с четким требованием освободить захваченные здания. Не нарушайте закон, освободите помещения, не блокируйте органы государственной власти!", - призвал генпрокурор.
При этом Пшонка не стал уточнять, на решение какого суда он ссылается.
Также генпрокурор попросил организаторов и участников акций протеста не провоцировать столкновений с милицией. В то же время Пшонка потребовал от правоохранителей не вступать в противостояние.
"Отдельное требование к правоохранителям: мирные акции вашими усилиями не должны перерастать в противостояние. Я подчеркиваю: любые проявления пренебрежения к закону будут иметь соответствующую правовую оценку. И нет разницы, кто их совершил, поскольку закон – один для всех", - подчеркнул он.
Напомним, как сообщал "Главред", в воскресенье, 1 декабря, митингующие заняли здание КГГА и Дом профсоюзов, а на следующий день – Октябрьский дворец.
Помещения этих зданий используются для сна и отдыха участников акций протеста.
Видео: ТСН