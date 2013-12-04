Пшонка потребовал освободить все занятые Евромайданом админздания

Все захваченные участниками Евромайдана административные здания должны быть освобождены согласно постановлению суда.

Об этом заявил генпрокурор Украины Виктор Пшонка в обращении к гражданам, передает ТСН.

"В отношении всех захваченных помещений есть решение суда с четким требованием освободить захваченные здания. Не нарушайте закон, освободите помещения, не блокируйте органы государственной власти!", - призвал генпрокурор.

При этом Пшонка не стал уточнять, на решение какого суда он ссылается.

Также генпрокурор попросил организаторов и участников акций протеста не провоцировать столкновений с милицией. В то же время Пшонка потребовал от правоохранителей не вступать в противостояние.

"Отдельное требование к правоохранителям: мирные акции вашими усилиями не должны перерастать в противостояние. Я подчеркиваю: любые проявления пренебрежения к закону будут иметь соответствующую правовую оценку. И нет разницы, кто их совершил, поскольку закон – один для всех", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал "Главред", в воскресенье, 1 декабря, митингующие заняли здание КГГА и Дом профсоюзов, а на следующий день – Октябрьский дворец.

Помещения этих зданий используются для сна и отдыха участников акций протеста.

Видео: ТСН