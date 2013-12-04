На Евромайдане собралось более 10 тысяч человек

Количество участников митинга на Майдане Независимости вечером 4 декабря превысило 10 тысяч человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В настоящий момент на Евромайдане проходит митинг, который транслируется на большой экран Дома профсоюзов.

Каждый час люди, находящиеся на Майдане, исполняют Гимн Украины, а те, кто замерз или проголодался, могут получить горячую пищу, чай и теплую одежду.

Также на Крещатике и Майдане установлены бочки с огнем, у которых греются люди. У Главпочтамта также установлены биотуалеты.

Отметим, что в районе Главпочтамта и Консерватории установлены баррикады.