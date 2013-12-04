Ассоциация с Украиной больше не значится в приоритетах Евросоюза

Среди приоритетов Евросоюза на ближайшее время больше не значатся развитие "Восточного партнерства" и Соглашение об ассоциации с Украиной.

Об этом сообщает УНИАН.

Главные приоритеты развития Евросоюза были представлены Еврокомиссии Антонисом Самарасом, премьер-министром Греции, которая возглавит ЕС в будущем году.

Среди основных тезисов – нет ни "Восточного партнерства", ни Соглашения об ассоциации с Украиной.

"Я убежден, что греческое президентство будет успешным. Оно будет президентством возможностей, а не президентством кризиса", - сказал греческий премьер.

"Среди наших приоритетов будет: создание новых рабочих мест в ЕС; углубление интеграции в ЕС – в частности, Монетарного союза; миграция, особенно нелегальная миграция и управление пограничным контролем; морская политика ЕС и, в частности, энергетический потенциал морского дна", - добавил Самарас.

В свою очередь президент Еврокомиссии заявил, что во время греческого президентства особое внимание будет обращено на Балканы и морскую политику ЕС.

"Греция в этом понимает лучше, чем большинство стран-членов Европейского Союза", - сказал Баррозу.

Напомним, как сообщал "Главред", после провального для Украины саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе, некоторые политики говорили о подписании Соглашения об ассоциации весной следующего года, в период председательства в ЕС Греции.