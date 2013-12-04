Главе МИД Германии устроили экскурсию по Евромайдану

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле посетил Евромайдан в центре Киева.

Об этом сообщил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

Участники митинга, собравшиеся на Майдане Независимости, приветствовали немецкого министра громкими возгласами.

"Экскурсоводами" Вестервелле, кроме Яценюка, стали также братья Кличко.

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 4 декабря на митинг в центре Киева собралось более 10 тысяч человек.

Фото: facebook.com/Арсений Яценюк