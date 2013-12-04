Главе МИД Германии устроили экскурсию по Евромайдану

Глава МИД Германии Гидо Вестервелле побывал не Евромайдане: его "экскурсоводами" стали Арсений Яценюк и братья Кличко.
Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле посетил Евромайдан в центре Киева.
Об этом сообщил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.
Участники митинга, собравшиеся на Майдане Независимости, приветствовали немецкого министра громкими возгласами.
"Экскурсоводами" Вестервелле, кроме Яценюка, стали также братья Кличко.
Напомним, как сообщал "Главред", вечером 4 декабря на митинг в центре Киева собралось более 10 тысяч человек.