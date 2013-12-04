Азаров назвал условия диалога с оппозицией

Власти готовы начать диалог с оппозицией уже завтра, 5 декабря, если административные здания будут разблокированы.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, передает "Украинская правда".

По словам премьера, ситуацию в стране необходимо урегулировать и потому правительство призывает оппозицию за стол переговоров, главным условием которых должно стать разблокирование всех административных зданий.

"При таких условиях мы готовы уже завтра сесть за стол переговоров", - сказал Азаров.

Глава Кабмина заверил, что "мотивов для конфликта, по сути, нет, так как украинское правительство и президент продолжают евроинтеграционный путь".

Также правительство готово включить в состав делегации, которая в ближайшее время отправится в Брюссель, и оппозиционных депутатов, заявил Азаров.

Представителям оппозиции, если они того пожелают, предложили вступить в группу по расследованию инцидента, который произошел в ночь на 30 ноября в Киеве.

"То есть с одной стороны есть мирные граждане, которые вышли на протесты, а с другой – хорошо организованные боевики, задача которых – спровоцировать власть на кровопролитие", - добавил он.

Кроме того, по данным Азарова, "в столице действует около 2,5 тысяч боевиков, которых используют для провоцирования стычек с правоохранительными органами".

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября "Беркут" силой разогнал Евромайдан.

После жестких действий спецназа за медицинской помощью обратилось 35 человек, из них семеро были госпитализированы.