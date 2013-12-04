Евромайдан начал осаду Генпрокуратуры и требует освободить избитых активистов

Активисты Евромайдана начали пикетирование Генеральной прокуратуры с требованием освободить людей, задержанных на Банковой.

Об этом сообщает ТСН.

Пикетчики пообещали, что не уйдут из-под ГПУ, пока не будут освобождены люди, избитые и задержанные на Банковой.

Несмотря на предупреждения милиции, участники пикета развернули лагерь, в котором собираются дежурить всю ночь.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее генпрокурор Виктор Пшонка потребовал от митингующих освободить все захваченные участниками Евромайдана административные здания.