Евромайдан начал осаду Генпрокуратуры и требует освободить избитых активистов

Активисты Евромайдана начали бессрочный пикет Генпрокуратуры с требованием освободить людей, избитых "Беркутом" на Банковой.
Активисты Евромайдана начали пикетирование Генеральной прокуратуры с требованием освободить людей, задержанных на Банковой.
Об этом сообщает ТСН.
Пикетчики пообещали, что не уйдут из-под ГПУ, пока не будут освобождены люди, избитые и задержанные на Банковой.
Несмотря на предупреждения милиции, участники пикета развернули лагерь, в котором собираются дежурить всю ночь.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее генпрокурор Виктор Пшонка потребовал от митингующих освободить все захваченные участниками Евромайдана административные здания.