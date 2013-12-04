Арбузов заявил, что попытки государственного переворота в Украине нет

4 декабря 2013, 22:23

В Кабмине протестующих против власти призвали к переговорам.

Сергей Арбузов

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов считает, что заявления о попытках государственного переворота необходимо оставить политикам, а правительству и манифестантам – сесть за стол переговоров и найти общий язык.

Об этом он заявил в прямом эфире телевизионного марафона на 5 канале.

В ходе эксклюзивного интервью, Сергей Арбузов отметил, что ситуацию, которая сегодня разворачивается на Майдане Независимости в Киеве, не следует подогревать эмоциональными заявлениями, которые звучат с обоих конфликтующих сторон.

"Очень сложно комментировать заявление людей на Майдане и очень жесткие заявления тех людей, которые говорят о попытках государственного переворота. Думаю, что нужно оставить эти заявления политикам. Пусть они разбираются", - сказал первый вице-премьер.

Он добавил, что официальная позиция Кабинета министров, который Арбузов представлял в ходе телемарафона, заключается в необходимости поиска общего языка относительно урегулирования возникших проблем и стабилизации экономической и социальной обстановки в стране.

"Я считаю, что ситуация, которая разворачивается сейчас за окнами, это наша проблема. Проблема, связанная с тем, что мы не смогли найти общий язык для переговоров и люди вышли на улицу. Этого нельзя было допустить. Сегодня нужно успокоиться и найти взаимопонимание", - сказал Арбузов.

На вопрос ведущего относительно того, почему до сих пор не названы результаты расследования инцидента в ночь с минувшей пятницы на субботу, первый вице-премьер отметил, что делать поспешные выводы в данной ситуации неправильно.

"Нужно достаточное количество времени, чтобы прошло расследование. Следователи разбираются, как это было. Используются видеосъемка, фотосъемка, свидетели дают показания. Надо подождать, чтобы мы нашли решение законное, чтобы  мы никого не обидели и не сделали так, чтобы предварительные выводы были необдуманными. Давайте подождем и получим официальный ответ", - сказал Сергей Арбузов.

Он добавил также, что правительство сегодня как никто заинтересовано в стабилизации ситуации. По его словам, у власти не было никакого смысла провоцировать силовое противостояние с "угасающим" Майданом.

Арбузов пообещал, что в самое ближайшее время, после того, как завершится следствие, общество получит все ответы на интересующие вопросы. Он заверил, что виновные в провокациях, которые повлекли силовой разгон демонстрантов, будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

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Майдан Арбузов
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