Суд освободил двоих задержанных на Банковой

Сегодня, 4 декабря, Шевченковский райсуд решил освободить двоих задержанных после кровавой драки на Банковой.

Об этом на своей странице сообщил нардеп Роман Илык на своей странице в Facebook.

Депутат сообщил, что решение суда было следствием многочисленной акции протеста, которая прошла под его стенами.

По его словам, количество людей в колонне, которая пришла под стены суда, поразила даже милиционеров, и судьи побоялись арестовать задержанных.

"Искренне благодарен каждому митингующему, каждому нардепу с которыми были в суде, всем кто стоял под Шевченковским судом и отстаивал Андрийко и Зозулю! Ребята на свободе. Это главное!", - написал Илык.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, активисты Евромайдана начали бессрочное пикетирование здания Генпрокуратуры с требованием освободить всех, задержанных "Беркутом" у Администрации Президента.