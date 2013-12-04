Суд окончательно подтвердил снятие оппозиционера с перевыборов на скандальном округе

Высший админсуд окончательно снял с перевыборов Виктора Романюка – представителя оппозиции по №94 округу.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего админсуда, передает "Украинская правда".

В своем решении ВАСУ признал законным и оставил без изменений решение Киевского апелляционного админсуда об отмене регистрации кандидатом в депутаты от оппозиции.

Отметим, что ранее апелляционный суд обязал ЦИК отменить регистрацию Романюка кандидатом.

В ЦИК это решение назвали необоснованным и обжаловали его в Высшем админсуде.

Ранее замглавы Центризбиркома Андрей Магера заявлял об уверенности всех членов комиссии в законности регистрации оппозиционера.

По его словам, решение о регистрации поддержали все 15 членов ЦИК, и никто не сомневался в законности регистрации Романюка.

Напомним, как сообщал "Главред", после выборов 28 октября 2012 года Романюк выехал в Италию, где был задержан по требованию украинской Генпрокуратуры, которая требовала экстрадиции оппозиционера.

Суд Милана отказался выдавать украинца, поскольку не увидел преступления в тех документах, которые были предоставлены ГПУ.