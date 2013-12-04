После разгона Евромайдана и штурма Банковой исчезли 20 человек

После разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября и штурма Администрации Президента 1 декабря пропали без вести 20 человек.

Об этом сообщили активисты Евромайдана, которые составили список этих людей и выложили его в Интернет.

Имена пропавших также показывают на большом экране Дома профсоюзов на Майдане Независимости.

По данным активистов, пропали, в основном, молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет.

Отметим, что пропавших людей усиленно разыскивают их родственники.

Напомним, ранее в МВД заявили, что ни одного заявления о пропаже людей на Майдане Независимости в милицию не поступало.

Список пропавших, собранный активистами Евромайдана:

1. Бокченко Юрий (возможна ошибка в фамилии)

2. Бондар Ирина

3. Бровко Олег Олегович

4. Вокатюк Владимир Олегович

5. Григорян Инна

6. Гуменюк Денис

7. Данилевский Евгений

8. Деревянко Любомир Любомирович

9. Дичковский Виктор

10. Крайдун Владимир

11. Лукащук Владислав

12. Луковников Ярослав

13. Манцируров Эльвин Самилович

14. Охримович Владимир Филиппович

15. Распутный Вячеслав

16. Тараканов Александр Константинович

17. Токарев Александр

18. Хачатурова Лиля

19. Цибоева Марина

20. Шинкарук Анатолий Андреевич