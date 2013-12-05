В милиции рассказали, зачем под Киев свезли войска из других областей

В МВД объяснили, зачем в дни протестов на Евромайдане в Киев привезли военнослужащих внутренних войск из других регионов Украины.

Такие действия связаны с массовыми мероприятиями, которые сейчас проходят в столице, заявили в пресс-службе министерства.

"Пребывание в Киевской области военнослужащих внутренних войск МВД Украины из других регионов обусловлено необходимостью замены тех военнослужащих ВВ, которые обеспечивают охрану общественного порядка сейчас в столице", - отметили в милиции.



"Просим журналистов и граждан не нагнетать ситуацию и объективно оценивать необходимость обеспечения порядка во время массовых мероприятий, проходящих в Киеве", - также обратились в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что милиция перебрасывает в Киев дополнительные силы.

Массовые протесты в столице сопровождались конфликтами с правоохранителями, в частности, ночью 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан, а 1 декабря произошли стычки при попытке штурма частью митингующих здания Администрации Президента.

В то же время, в своем последнем заявлении глава МВД Виталий Захарченко запретил милиции применять силу к участникам массовых акций.