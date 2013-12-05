Евромайдан встретил рассвет Гимном и стихами

Сегодня, 5 декабря, пошел 15-й день Евромайдана, на который люди вышли в поддержку евроинтеграции в Украине

Ночь на Майдане Независимости в Киеве прошла спокойно, в теплой дружеской атмосфере.

Никаких провокаций не произошло, разве что ходили слухи, что на Майдан хотят подбросить мертвого человека, который будто бы упал с елки. Новогоднее деревце уже почти украсили, передает ТСН.

Ночью протестующие танцевали, пели, хором пели Гимн Украины. Дежурили отряды самоооброны, которые охраняли периметр баррикад.

Стоит отметить, что общих инструкций о том, что делать, когда бойцы "Беркута" будут атаковать Евромайдан, люди не получили. Однако представители отрядов самообороны говорят, что будут защищать Майдан максимально мирными методами, например, сплотятся.

Гимн в шесть утра часть митингующих выполнила на сцене. Также читали стихи о рассвете.

Напомним, в Сети появились фото, сделанные на киевском Евромайдане менее, чем за полчаса до его разгона ночью 30 ноября.

Отметим, что никаких провокаторов на Майдане не видно, кроме того, большая часть митингующих, которые потом были разогнаны, - молодые люди.