"Ночной патруль" Евромайдана посетил "Беркут" и "титушек" возле Кабмина и ВР: опубликованы фото

Сегодня, 5 декабря, в 04:00 участники Евромайдана в Киеве повели акцию "Ночной патруль".

Об этом написал на совей страничке в Facebook нардеп Андрей Парубий.

"500 членов самообороны Майдана организованной колонной посетили блок-посты "Беркута" возле Кабмина, Администрации Президента, а также "титушек" возле Верховной Рады", - написал Парубий.

"Шли молча. У блок-постов – трижды кричали "Слава Украине!" "Титушки" метались по вольеру. "Беркут" растерянно выбегал из автобусов. Мы не спим - пусть и они не спят", - пишет политик.

Напомним, ночь на Майдане Независимости в Киеве прошла спокойно.

Как сообщалось ранее, в Сети появились фото, сделанные на киевском Евромайдане менее, чем за полчаса до его разгона ночью 30 ноября.



Отметим, что никаких провокаторов на Майдане не видно, кроме того, большая часть митингующих, которые потом были разогнаны, - молодые люди.

фото: в Facebook