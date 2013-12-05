Колонна с Евромайдана пошла на блокирование АП и Кабмина

Колонна из более 500 митингующих направилась с Майдана Независимости в сторону Администрации Президента.

Планируется, что колонна будет блокировать здание Администрации Президента со стороны улицы Банковая, пишет УНН.

По словам народного депутата Николая Княжицкого, митингующие намерены сформировать вторую колонну, которая будет блокировать административное здание со стороны улицы Лютеранской.

Сейчас митингующие также блокируют здание правительства. Под стенами Кабмина находится около 400 митингующих.

Ранее оппозиция объявила о начале блокировки всего административного квартала Киева, где находится Верховная Рада, Кабмин и Администрация Президента.

Неподалеку от входа в здание АП стоят около 50 бойцов внутренних войск МВД Украины. Они забаррикадировали проход с улицы Институтской металлическими щитами.

Непосредственно возле поворота на улицу Банковую стоит кордон металлических щитов.

Во дворе административного здания находятся около 10 автобусов с правоохранителями.

Как заявил один из активистов, часть митингующих, которых сейчас вблизи АП более 500 человек, пойдет блокировать админздание со стороны улицы Лютеранской.

Как пишет издание, на 7 часов утра движение по улице Грушевского около здания Кабинета министров Украины перекрыли 9 автобусов МВД.



Позади автобусов выстроился кордон правоохранителей. В центральном дворе здания правительства находятся еще 5 автобусов с работниками МВД.



Около 300 митингующих с Майдана независимости перекрыли вход в здание Кабинета министров.



Еще более 20 активистов заблокировали въезд на территорию админздания с стороны ул. Грушевского. Однако вход в 4 подъезд Кабмина им заблокировать не удалось, там дежурит кордон правоохранителей.



Митингующие скандируют лозунги "Азарова в отставку!" и "Революция!".

Ранее оппозиция объявила о начале блокировки всего административного квартала Киева, где находится Верховная Рада, Кабмин и Администрация Президента.

Напомним, сегодня ночью "Ночной патруль" Евромайдана посетил "Беркут" и "титушек" возле Кабмина и Верховной Рады.